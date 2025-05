Prévia da inflação aponta leve desaceleração de 0,36% em maio

Prévia do índice acumulado em 12 meses recua para 5,40%, puxada por queda em transportes e artigos de residência

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que antecipa a tendência da inflação oficial no país, registrou alta de 0,36% em maio, segundo dados divulgados nesta terça-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A variação representa uma desaceleração em relação à prévia de abril, que foi de 0,43%, e também é inferior à taxa de 0,44% registrada em maio do ano passado.

Com o resultado, o IPCA-15 acumula alta de 2,80% no ano. Em 12 meses, a inflação medida pelo indicador ficou em 5,40%, abaixo dos 5,49% registrados no acumulado até abril.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete apresentaram inflação no mês. O maior impacto partiu do grupo saúde e cuidados pessoais, com alta de 0,91%, impulsionada pelo aumento nos preços dos produtos farmacêuticos (1,93%). Já no grupo habitação, que subiu 0,67%, o maior peso veio da energia elétrica residencial (1,68%), considerado o principal impacto individual do índice no mês, e do item água e esgoto (0,51%).

Alimentos e bebidas, que vinham pressionando o orçamento das famílias, subiram 0,39% em maio — uma alta mais contida que a observada na prévia de abril, quando o grupo avançou 1,14%. Também tiveram variação positiva os grupos vestuário (0,92%), despesas pessoais (0,50%), comunicação (0,27%) e educação (0,09%).

Na contramão, os preços dos transportes recuaram 0,29%, aliviando o índice. As quedas foram puxadas principalmente pelas passagens aéreas (-11,18%) e pelas tarifas de ônibus urbano (-1,24%). Artigos de residência também apresentaram deflação, com recuo de 0,07%.

O IPCA-15 é calculado com base em preços coletados entre os dias 15 de abril e 15 de maio, comparados aos registrados entre 18 de março e 14 de abril. A pesquisa abrange as regiões metropolitanas de Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia.

