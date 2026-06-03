Dodge Ram é apreendida com 863 quilos de maconha em Bataguassu

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 863 quilos de maconha, nesta quarta-feira (3). O caso aconteceu em Bataguassu, cidade distante 310 quilômetros de Campo Grande.

Durante fiscalizações na BR-267, os policiais deram ordem de parada a uma Dodge/Ram, porém o condutor não obedeceu e iniciou fuga. Durante a ação o motorista da caminhonete passou em alta velocidade por uma passagem elevada e danificou as rodas e pneus do veículo, em seguida, o motorista abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé. Até o momento ele não foi localizado.

Na caminhonete os policiais encontraram os tabletes de maconha e documentos pessoais do suspeito de transportar a droga.

A droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Bataguassu.

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