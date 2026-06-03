Operação Sete Toneladas investiga organização criminosa por tráfico de drogas oriundas de Ponta Porã

Foi deflagrada nesta quarta-feira (03) a Operação Sete Toneladas, com o objetivo de desarticular organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico. A carga de entorpecentes é oriunda de Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande.

A ação contou com seis mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva no município gaúcho de Passo Fundo, expedidos pela 5ª Vara Federal de Novo Hamburgo. Também foram determinadas medidas de bloqueio de bens e valores, além do sequestro de um imóvel rural localizado em Nonoai/RS, apontado como o sítio utilizado para o transbordo da carga ilícita.

A investigação iniciou-se a partir da apreensão de, aproximadamente, sete toneladas de maconha pelo 3º Batalhão de Polícia de Choque, em 2025, na zona rural de Nonoai. Na ocasião, a droga foi encontrada oculta sob uma carga lícita transportada em um veículo vindo de Ponta Porã, município que faz fronteira com o Paraguai.

A operação foi realizada pela Policia Federal, em cooperação jurídica e policial com autoridades paraguaias e com apoio da Interpol.

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