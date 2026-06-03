Operação prende homem após ameaçar a agredir ex-mulher, em Campo Grande

Nesta terça-feira (2) um homem de 27 anos foi preso investigado por violência doméstica, ameaça e descumprimento de medidas protetivas em Campo Grande. A ação integra a Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para intensificar o enfrentamento à violência contra a mulher.

Segundo a investigação, o homem já havia sido denunciado anteriormente por ameaças contra a ex-companheira e estava submetido a medidas protetivas que o impediam de se aproximar da vítima. Apesar das restrições judiciais, ele teria voltado a praticar atos de violência.

Em maio deste ano, o investigado invadiu o imóvel e passou a desferir xingamentos misóginos contra a vítima, além de ameaçar retirar da casa o filho do casal, um bebê de apenas 1 ano de idade que dormia no quarto. Ao tentar impedir a entrada do agressor, a vítima foi atingida por uma cotovelada na boca, causando lesões nos lábios. Não contente, ele tentou atingi-la com um pedaço de madeira.

De acordo com a polícia, o autor indica risco à integridade física da vítima e demonstrou que as medidas protetivas anteriormente impostas não foram suficientes para impedir as agressões. Após ser localizado e preso, o investigado foi encaminhado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

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