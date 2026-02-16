Dourados começa construção de centro especializado no atendimento a dependentes químicos com investimento de R$ 4,8 milhões

Nova unidade terá atendimento contínuo, terapias e suporte social para pacientes e familiares

Nesta quinta-feira (19), a rede de saúde mental de Dourados inicia a construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III), unidade que vai ampliar o atendimento a pessoas em tratamento contra dependência química. A obra contará com investimento de R$ 4.825.527,58 por meio do Novo PAC Saúde e tem previsão de entrega até o fim do ano.

O prédio será construído no Jardim Novo Horizonte e terá cerca de 723 metros quadrados de área construída, com espaços destinados ao acolhimento dos pacientes, atendimentos coletivos, farmácia, aplicação de medicação, área de convivência, refeitório, sala de descanso, cozinha, banheiros e setores de apoio. A ordem de serviço será assinada pela Prefeitura de Dourados, com participação do prefeito Marçal Filho.

Os Centros de Atenção Psicossocial são serviços públicos voltados ao cuidado em saúde mental e ao acolhimento de pessoas que enfrentam sofrimento psicológico intenso. O CAPS AD III é direcionado especificamente ao atendimento de pacientes que lidam com o uso prejudicial de álcool e outras drogas.

Quando estiver em funcionamento, a unidade contará com equipes multiprofissionais responsáveis pelo acompanhamento clínico, atendimentos terapêuticos e orientação aos familiares. O serviço também atuará de forma integrada com outras unidades da rede pública de saúde.

O atendimento será contínuo e incluirá acolhimento em situações de crise, terapias individuais e em grupo, além de atividades culturais e sociais voltadas ao fortalecimento de vínculos e à reinserção social. O tratamento será planejado de forma individualizada, com participação do paciente e da família, com foco na recuperação e na melhoria da qualidade de vida.

