Prefeitura assina contrato de R$ 5,3 milhões para asfaltar a região do Jardim Centenário

A prefeitura de Campo Grande assinou contrato com a empresa Titanium Construções e Pavimentação para executar a obra de implantação de asfalto e de drenagem de águas pluviais no Jardim Centenário, região sul da Capital. O extrato foi publicado na edição desta quarta-feira (10), do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).
O titular da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), André Brandão, e o representante da Titanium, Erson Gomes de Azevedo, assinaram o contrato. Vale ressaltar que não há previsão de início da obra, que só deve começar quando a empresa receber a ordem de serviço.
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