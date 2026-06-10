Prefeitura assina contrato de R$ 5,3 milhões para asfaltar a região do Jardim Centenário

Fotos: Chico Ribeiro/Seilog
Fotos: Chico Ribeiro/Seilog

A prefeitura de Campo Grande assinou contrato com a empresa Titanium Construções e Pavimentação para executar a obra de implantação de asfalto e de drenagem de águas pluviais no Jardim Centenário, região sul da Capital. O extrato foi publicado na edição desta quarta-feira (10), do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

O titular da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), André Brandão, e o representante da Titanium, Erson Gomes de Azevedo, assinaram o contrato. Vale ressaltar que não há previsão de início da obra, que só deve começar quando a empresa receber a ordem de serviço.

  • Rua Baliza
  • Rua Barra da Corda | Rua José da Silva
  • Rua Caxiuaná
  • Rua Granada
  • Rua Itabirito
  • Rua Morro do Chapéu
  • Rua Ribeirão das Neves
  • Rua 6 de Outubro
  • Rua Tabajara
  • Rua Xanxerê (entre Moçambique e Santa Quitéria e entre Xanxerê e Caxiuaná)
  • Travessa Fonte Nova
  • Travessa Mineirão
  • Travessa Morenão
  • Travessa Pinheirão
  • Travessa Serra Dourada.

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