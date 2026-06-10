Prefeitura assina contrato de R$ 5,3 milhões para asfaltar a região do Jardim Centenário

A prefeitura de Campo Grande assinou contrato com a empresa Titanium Construções e Pavimentação para executar a obra de implantação de asfalto e de drenagem de águas pluviais no Jardim Centenário, região sul da Capital. O extrato foi publicado na edição desta quarta-feira (10), do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).

Conforme consta no documento, a empreiteira vai receber R$ 5.319.414,43 (cinco milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e três centavos) pelo serviço, com o prazo contratual de 90 dias.

O titular da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), André Brandão, e o representante da Titanium, Erson Gomes de Azevedo, assinaram o contrato. Vale ressaltar que não há previsão de início da obra, que só deve começar quando a empresa receber a ordem de serviço.

Entre as ruas para serem pavimentadas estão:

Rua Baliza

Rua Barra da Corda | Rua José da Silva

Rua Caxiuaná

Rua Granada

Rua Itabirito

Rua Morro do Chapéu

Rua Ribeirão das Neves

Rua 6 de Outubro

Rua Tabajara

Rua Xanxerê (entre Moçambique e Santa Quitéria e entre Xanxerê e Caxiuaná)

Travessa Fonte Nova

Travessa Mineirão

Travessa Morenão

Travessa Pinheirão

Travessa Serra Dourada.