Discussão entre ex e atual namorado termina em agressão na Vila Piratininga

Os desentendimentos entre os dois homens já eram antigos, e o atual namorado da ex-companheira frequentemente dizia ao filho da vítima que ele não era seu verdadeiro pai. Durante a discussão, o autor teria agredido a vítima com socos, tapas e ainda tentado o enforcar. A vítima ficou com escoriações no braço, arranhões nas costas e no rosto.