Motorista morre esmagado após colidir com carros estacionados, no Centro de Campo Grande

Na madrugada deste sábado (28), Abel Melgarejo, de 51 anos, morreu esmagado pelo próprio carro após perder o controle da direção na Rua Treze de Maio, no Centro de Campo Grande. O acidente ocorreu quando ele estava dirigindo um Hyundai/IX35 e colidiu com um Ford Ka estacionado em frente a uma igreja.

Com o impacto, o carro de Abel foi projetado contra outro veículo, um Chevrolet Prisma, que também estava estacionado no local. Em seguida, o Hyundai/IX35 tombou, e Abel ficou preso e foi esmagado pelo veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do motorista, que estava preso às ferragens do veículo. Apesar dos esforços, Abel não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Civil (PC), a Polícia Militar (PM) e uma equipe da Perícia estiveram no local para apurar os fatos. Durante a investigação, o porteiro de um residencial informou que estava prestes a realizar uma ronda na região quando ouviu o barulho da colisão e viu um carro branco passar pela rua. Ao sair para verificar a situação, ele encontrou algumas pessoas ao redor dos veículos e chamou a polícia.

O porteiro também relatou que a dona do Chevrolet Prisma, que estava envolvido no acidente, mencionou estar dormindo no momento da batida. A polícia não conseguiu identificar o proprietário do veículo Ford Ka. O carro de Abel foi guinchado e levado para a delegacia, uma vez que não havia familiares da vítima no local.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal, sendo considerado provocado pela própria vítima.