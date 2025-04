UEMS abre inscrições para cursinho gratuito preparatório para o Enem e Vestibulares

Aulas on-line e presenciais do “Esquenta Vestibular” começam em abril e são voltadas a estudantes e comunidade em geral

Estudantes do Ensino Médio e demais interessados em ingressar no Ensino Superior têm a chance de se preparar gratuitamente para o Enem e vestibulares de 2025. A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o cursinho “Esquenta Vestibular”, uma iniciativa promovida pela Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC).

Com aulas remotas e gratuitas, o projeto busca ampliar o acesso às universidades e estreitar os laços entre a comunidade e os cursos oferecidos pela instituição. Segundo o professor Dr. Nataniel dos Santos Gomes, chefe do Setor de Desenvolvimento Social e Sustentável (SEDES), o cursinho tem um papel importante na democratização do ensino superior.

“O cursinho tem por objetivo promover o nivelamento do conhecimento do aluno, contribuir para o ingresso de cada vez mais pessoas às universidades e principalmente permitir aos estudantes e às comunidades carentes, em diferentes cidades do estado, o acesso aos estudos de forma gratuita e de qualidade, para que possam se beneficiar do direito de acesso ao Ensino Superior e, consequentemente, de mobilidade social”, destacou.

As aulas on-line começam no dia 24 de abril e ocorrerão às quintas e sextas-feiras, das 19h às 20h30. Os interessados podem se inscrever por meio de formulário.

Além da modalidade remota, a UEMS oferecerá aulas presenciais na cidade de Nova Andradina. Para essa opção, as aulas serão realizadas às quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h40, na Escola Estadual Marechal Rondon – Prédio da FINAN, localizada na rua Walter Hubacher, s/n.

As inscrições presenciais começam nesta terça-feira (8) e seguem até o dia 19 de abril.

