Veja o que abre e fecha na véspera e no feriado de Tiradentes em Campo Grande

O feriado de Dia de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira (21), provoca alterações no funcionamento de serviços públicos e estabelecimentos comerciais em Campo Grande. Enquanto parte dos órgãos públicos fecha, setores como comércio e supermercados mantêm atendimento. Confira o que abre e o que fecha na Capital.

Na área de segurança, apenas as unidades plantonistas da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul funcionam na segunda-feira (20). Permanecem abertas as Depacs (Cepol e Centro), a 4ª Delegacia de Polícia e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. As demais delegacias, tanto de área quanto especializadas, não terão atendimento.

O comércio varejista funciona normalmente na segunda-feira. Já na terça-feira, as lojas estão autorizadas a abrir das 9h às 18h, conforme convenção coletiva da categoria. Supermercados e hipermercados seguem com funcionamento regular nos dois dias.

O Mercadão Municipal de Campo Grande abre normalmente na segunda-feira e, no feriado, atende das 6h30 às 12h. Já a Feira Central de Campo Grande não abre às terças-feiras, mantendo o funcionamento habitual de quarta a domingo, das 16h às 23h.

Os shoppings da Capital operam em horário unificado no feriado, das 10h às 22h. O Pátio Central Shopping terá expediente diferenciado, das 9h às 16h na terça-feira.

As agências bancárias funcionam normalmente na segunda-feira, mas permanecem fechadas no feriado. Já as casas lotéricas podem abrir na terça-feira, a critério de cada proprietário, porém não haverá sorteios.

No setor de lazer, o Bioparque Pantanal segue o cronograma habitual: fechado às segundas-feiras para manutenção e aberto ao público na terça-feira, com visitas mediante agendamento prévio pelo site oficial.

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