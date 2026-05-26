Criança de 4 anos é encontrada sozinha em rodovia e resgatada pela PM em Antônio João

Uma criança de apenas quatro anos foi resgatada pela PM (Polícia Militar) na noite dessa segunda-feira (25), após ser encontrada caminhando sozinha e chorando às margens da rodovia MS-385, na saída de Antônio João para Bela Vista.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores da Aldeia Campestre avistaram o menino vagando pela estrada e o levaram até a liderança da comunidade indígena, que acionou a equipe do 2º Pelotão da PM.

No local, os policiais descobriram que a criança tentava voltar para casa sozinha. Segundo relatos de moradores, a mãe do menino havia saído com ele durante o dia para fazer compras na área urbana de Antônio João e teria consumido bebida alcoólica.

Ainda conforme os depoimentos, a mulher desapareceu após deixar o filho sozinho na cidade. Sem conseguir encontrar a mãe, o garoto decidiu seguir pela rodovia na tentativa de retornar para casa.

Os militares acolheram a criança e a encaminharam em segurança até a residência da tia materna, que assumiu provisoriamente os cuidados do sobrinho.

O Conselho Tutelar foi acionado e deve acompanhar a situação da família. A Polícia Militar também realizou buscas para localizar a mãe da criança, mas ela não havia sido encontrada até o fechamento da ocorrência.

O caso foi registrado como abandono de incapaz na delegacia de Antônio João e será investigado pelas autoridades competentes.

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