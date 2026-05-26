Suspeito foge após capotar SUV carregado com mais de 1,5 tonelada de maconha em Mundo Novo

Uma perseguição policial terminou com um veículo capotado e a apreensão de mais de 1,5 tonelada de maconha na madrugada desta terça-feira (26), em Mundo Novo, município localizado a 463 quilômetros de Campo Grande. O motorista do carro conseguiu fugir a pé e segue sendo procurado pelas forças de segurança.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizavam patrulhamento ostensivo nas proximidades do cemitério municipal, por volta das 2h30, quando suspeitaram de um veículo Hyundai Santa Fe que aparentava estar com excesso de carga.

Os policiais deram ordem de parada ao condutor, mas ele desobedeceu e acelerou o veículo, iniciando fuga em direção à região conhecida como Prainha do Cascalho. Durante a perseguição, o suspeito realizou diversas manobras perigosas e chegou a jogar o SUV contra a viatura da PM, segundo o registro policial.

Para conter a ação e tentar parar o carro, os militares efetuaram disparos contra os pneus traseiros do Hyundai. O motorista perdeu o controle da direção e o veículo acabou capotando às margens da via.

Apesar da violência do acidente, o traficante conseguiu sair do carro e fugiu a pé para uma área de mata próxima. Os policiais fizeram buscas na região, mas ele não foi localizado até o momento.

Durante a vistoria no interior do automóvel, os militares encontraram 75 fardos de maconha, com aproximadamente 21 quilos cada, totalizando 1.575 quilos da droga.

Com o impacto do capotamento, o Hyundai Santa Fe ficou completamente destruído e não pôde ser removido imediatamente por guincho.

Toda a carga de entorpecentes foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. A investigação agora busca identificar o proprietário do veículo e localizar o condutor foragido.

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