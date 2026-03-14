Criança de 11 anos sofre suspeita de traumatismo craniano após colisão entre bicicleta e moto em Nova Andradina

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Walter Hubacher e José Domingos, na região central

Uma criança de 11 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na tarde de sexta-feira (13), em Nova Andradina. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Walter Hubacher e José Domingos, na área central do município.

De acordo com o site Jornal da Nova, a criança conduzia uma bicicleta quando houve a batida com uma motocicleta.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. No local, os socorristas constataram que a vítima apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE), que é um tipo de lesão na cabeça provocada por impacto.

Segundo os bombeiros, a criança bateu a parte posterior da cabeça no solo durante a colisão. Também havia suspeita de fratura na perna direita.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada para uma unidade de saúde para avaliação médica.

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