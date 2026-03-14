Mais de 300 toneladas de alimentos são arrecadadas pelo Sesc Mesa Brasil em dois meses em MS

Rede solidária atendeu mais de 76 mil pessoas por meio de instituições sociais em Campo Grande e Dourados

O programa Sesc Mesa Brasil iniciou 2026 com ampliação das ações de combate ao desperdício e à insegurança alimentar em Mato Grosso do Sul. Nos dois primeiros meses do ano, mais de 300 toneladas de alimentos foram arrecadadas em Campo Grande e Dourados.

Em janeiro, o programa recolheu mais de 149 toneladas de alimentos, que foram distribuídas para 35.607 pessoas atendidas por 108 instituições sociais cadastradas.

Já em fevereiro, o volume arrecadado ultrapassou 163 toneladas, beneficiando 40.466 pessoas por meio de 126 instituições em diferentes regiões do Estado.

A iniciativa integra uma rede nacional que coleta alimentos excedentes, mas ainda próprios para consumo, e os direciona a organizações sociais que atendem comunidades em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o diretor regional do Serviço Social do Comércio em Mato Grosso do Sul, Vitor Mello, o resultado reflete a articulação entre empresas doadoras, instituições sociais e a entidade.

“O Sesc Mesa Brasil é um exemplo de como a união entre empresas, instituições sociais e o Sesc pode transformar realidades. Cada alimento doado representa cuidado, dignidade e esperança para milhares de famílias que dependem desse apoio”, afirmou.

Além da distribuição de alimentos, o programa também promove ações educativas voltadas ao aproveitamento integral dos alimentos e à promoção de hábitos alimentares mais saudáveis.

Empresas e produtores interessados em participar da rede de doadores podem procurar o Sesc para conhecer as formas de parceria e ampliar o alcance das ações no Estado.

O Sistema Comércio em Mato Grosso do Sul reúne instituições como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul, além do Sesc e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, com atuação voltada ao desenvolvimento do setor de comércio e serviços.

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