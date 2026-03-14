Detran coloca 164 veículos para circulação em leilão com lances a partir de R$ 1 mil

Edital publicado nesta sexta-feira também inclui sucatas e material ferroso; disputa começa dia 16 e segue até 30 de março

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) publicou nesta sexta-feira (13) a quinta remessa de 2026 de editais de leilão de veículos apreendidos. Ao todo, são ofertados lotes de veículos que podem voltar a circular, além de sucatas e materiais inservíveis.

Na modalidade de veículos aptos à circulação, estão disponíveis 164 lotes, sendo 127 motocicletas e 37 automóveis. Os lances iniciais para as motos variam entre R$ 1 mil e R$ 5 mil.

Entre os destaques está uma Yamaha YS150 Fazer SED 2024/2025, avaliada em cerca de R$ 16,7 mil segundo a Tabela Fipe, com lance inicial de R$ 4.187. Já entre os automóveis, um Fiat Siena Fire Flex 2008/2009 aparece com lance inicial de R$ 6.065.

O leilão será realizado de forma totalmente online e ficará aberto entre os dias 16 e 30 de março, por meio do portal da empresa responsável pelo certame. No site, os interessados podem consultar fotos, valores e informações detalhadas de cada lote.

Além dos veículos que podem voltar a circular, o edital também inclui leilão de sucata aproveitável, com 72 lotes de veículos — sendo 66 motocicletas e 59 automóveis — e um leilão de materiais inservíveis, com lote único de 22.270 quilos de material ferroso.

Quem quiser verificar os veículos presencialmente poderá visitar o pátio da Autotran Pátio, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, no bairro Rita Vieira, nos dias 19, 20 e 21 de março, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

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