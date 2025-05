Mais de 60 médicos atendem nas UPAs e CRSs de Campo Grande neste sábado

Escala da Sesau prevê atendimento pediátrico em apenas quatro unidades de saúde

A rede de urgência e emergência de Campo Grande conta com reforço neste sábado (10), conforme a escala divulgada pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). Ao todo, mais de 60 médicos estão distribuídos entre as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os Centros Regionais de Saúde (CRSs) da Capital.

O atendimento está garantido em dez unidades, com profissionais atuando nos períodos da manhã, tarde e noite. A maioria dos plantonistas é voltada ao atendimento de adultos, enquanto o serviço pediátrico estará disponível apenas em quatro locais: UPA Coronel Antonino, UPA Universitário, UPA Leblon e CRS Tiradentes.

UPAs como Almeida, Moreninha e Santa Mônica não terão pediatras neste sábado, o que exige atenção dos pais e responsáveis na hora de buscar atendimento infantil. Já a UPA Leblon lidera a escala, com maior número de profissionais por turno, seguida pelas UPAs Universitário e Coronel Antonino.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram