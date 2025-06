Corpo com sinais de estrangulamento é encontrado na fronteira em Pedro Juan Caballero

Vítima ainda não foi identificada; corpo foi localizado na madrugada desta sexta-feira perto da comunidade indígena Pysyry

O corpo de um homem foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (20) em uma área próxima à comunidade indígena Pysyry, no município de Pedro Juan Caballero, na fronteira do Paraguai com Ponta Porã.

Populares avistaram o cadáver por volta de 1h10 e acionaram a polícia. O corpo apresentava marcas no pescoço compatíveis com estrangulamento. A perícia confirmou que a provável causa da morte foi asfixia mecânica.

Sem qualquer documento, a vítima ainda não foi identificada. O corpo foi removido para exames mais detalhados, que devem auxiliar nas investigações.

