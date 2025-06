Crédito do Trabalhador: mais de 60% dos empréstimos foram contratados por quem ganha até 4 salários mínimos

Programa já soma R$ 15,9 bilhões em contratações e beneficia mais de 2,6 milhões de trabalhadores; governo quer reduzir ainda mais os juros

Um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mostra que 62,61% das operações do Crédito do Trabalhador foram realizadas por trabalhadores com renda de até 4 salários mínimos. Esse público contratou cerca de R$ 7 bilhões entre os dias 21 de março e 9 de junho, período em que o total de empréstimos chegou a R$ 14,6 bilhões. De acordo com os dados, trabalhadores que recebem entre 4 e 8 salários mínimos respondem por 18,82% do valor total contratado (R$ 3 bilhões), enquanto os que ganham acima de 8 salários mínimos representam 18,57% (R$ 4,4 bilhões). Até as 17h desta segunda-feira (16), o programa já acumulava R$ 15,9 bilhões em contratações, beneficiando mais de 2,6 milhões de trabalhadores em todo o país.

“Esse programa é inclusivo, estamos contemplando pessoas que não tinham acesso a um crédito com juros baixos como é o caso de trabalhadores domésticos. O antigo consignado era ao contrário, quem mais tinha oportunidade de fazer um empréstimo era o trabalhador que ganhava mais de 8 salários mínimos”, ressalta o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Os dados indicam que as instituições financeiras têm priorizado a concessão do Crédito do Trabalhador a pessoas com maior tempo de vínculo empregatício. Entre os trabalhadores que recebem de 1 a 2 salários mínimos, o tempo médio de empresa é de 119 meses. Para aqueles com renda entre 2 e 4 salários, a média sobe para 155 meses. Já os trabalhadores com remuneração acima de 8 salários mínimos têm, em média, 192 meses de vínculo.

A média dos valores contratados também varia de acordo com a faixa salarial. Trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos contrataram, em média, R$ 3.391,60, enquanto os que recebem mais de 8 salários contrataram valores médios de R$ 9.079,23.

Taxas de juros – A taxa média de juros do Crédito do Trabalhador segue em trajetória de queda e já atingiu o patamar de 3,47% ao mês. Apesar da redução, o Ministério do Trabalho e Emprego trabalha para que esse índice diminua ainda mais e para coibir a cobrança de juros considerados abusivos por parte das instituições financeiras. “Não vamos permitir juros incompatíveis com um programa que tem garantias como até 10% do FGTS ou a multa rescisória”, ressalta Luiz Marinho.

Os dez estados com maior volume de contratações do Crédito do Trabalhador já somam mais de R$ 12 bilhões. São eles:

São Paulo (R$ 4,5 bilhões)

Rio de Janeiro (R$ 1,3 bilhão)

Minas Gerais (R$ 1,3 bilhão)

Paraná (R$ 1 bilhão)

Rio Grande do Sul (R$ 1 bilhão)

Bahia (R$ 710 milhões)

Santa Catarina (R$ 699 milhões)

Goiás (R$ 557 milhões)

Pará (R$ 551 milhões)

Ceará (R$ 473 milhões)

O Distrito Federal é a unidade da federação com a maior média de valor contratado por trabalhador: R$ 7.716,02. Já a média nacional do programa é de R$ 5.958,78 por trabalhador.

Tabela com dados sobre operações do Crédito do Trabalhador por renda

Faixa Salarial Trabalhadores Beneficiados Média de Parcela Média do Valor Contratado Tempo de Vínculo Valor Contratado 1 a 2 SM 751.502 R$ 224,85 R$ 3.391,60 119 R$ 2,6 bi 2 a 4 SM 826.373 R$ 294,72 R$ 5.139,46 155 R$ 2,4 bi 4 a 8 SM 480.431 R$ 337,31 R$ 6.219,54 168 R$ 3 bi + de 8 SM 472.678 R$ 472,67 R$ 9.079,23 192 R$ 4,4 bi

Com informações do Minsitério do Trabalho.