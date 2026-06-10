Condenados por tráfico e descumprimento de medida protetiva são presos em São Gabriel do Oeste

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (10), dois mandados de prisão em São Gabriel do Oeste, cidade distante 137 quilômetros de Campo Grande. Um dos presos é um homem de 57 anos, identificado pelas iniciais A.D.P. Ele era procurado após determinação judicial de regressão cautelar de regime

Conforme informações, o homem responde por tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Ele ainda possui pena restante de 6 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

O segundo mandado foi cumprido contra F.G.A., de 46 anos. Ele foi preso por descumprimento de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. O homem também teve regressão cautelar de regime decretada pela Justiça e ainda precisa cumprir 1 ano, 1 mês e 19 dias de prisão em regime fechado.

Após as prisões, os dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de São Gabriel do Oeste, onde passaram pelos procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.