Casal é executado a tiros por homens encapuzados durante a madrugada em Três Lagoas

Na madrugada desta quarta-feira (10). um casal foi executado a tiros no bairro São João, em Três Lagoas, cidade distante 327 quilômetros de Campo Grande. Os autores do crime, que estavam encapuzados, fugiram logo após os disparos e ainda não foram localizados.

As vítimas foram identificadas como Karen Brandd de Freitas Queiroz, de 35 anos, e Ruber Flavio Vieira de Souza, de 43 anos.

Segundo informações preliminares, moradores ouviram uma sequência de tiros por volta das 4h30. Ao saírem para verificar o que havia acontecido, encontraram Ruber caído e acionaram equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Karen foi localizada dentro de um veículo, a cerca de 80 metros de distância do corpo do companheiro. As duas vítimas já estavam sem sinais vitais quando as equipes chegaram.

Conforme informações divulgadas pela imprensa local, os criminosos fugiram em uma motocicleta logo após o ataque e desapareceram antes da chegada das forças policiais.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local para os levantamentos iniciais. A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso segue sob investigação.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso.