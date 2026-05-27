Condenado por transportar mais de 70 kg de cocaína é preso em Três Lagoas

Um homem de 59 anos, condenado por tráfico de drogas após ser flagrado com mais de 70 quilos de pasta base de cocaína, foi preso na tarde de terça-feira (26). O caso aconteceu em Três Lagoas, cidade distante 327 quilômetros de Campo Grande.

A captura foi realizada por uma equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais), com apoio de policiais da 3ª Delegacia de Polícia Civil do município.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante em 2022, quando trafegava por uma rodovia de Ponta Porã transportando mais de 70 quilos da droga.

Após a tramitação do processo, ele foi condenado e chegou a cumprir parte da pena. Posteriormente, conseguiu o benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

No entanto, conforme a polícia, ele descumpriu as condições impostas pela Justiça, o que levou à regressão para o regime fechado e à expedição de mandado de prisão.

Assim que tomaram conhecimento da ordem judicial, os investigadores iniciaram diligências e localizaram o condenado na residência dele, em Três Lagoas. Ele foi preso sem oferecer resistência.

Após ser encaminhado à delegacia, o homem será recambiado ao sistema prisional, onde continuará o cumprimento da pena em regime fechado.