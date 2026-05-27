Suspeito de matar líder indígena e pré-candidato é preso na fronteira

Foi preso na madrugada desta quarta-feira (27) o principal suspeito de assassinar o líder indígena e pré-candidato a vereador Eulalio Aquino Fleitas, de 45 anos, morto na noite da última sexta-feira (22), em Cerro Corá, povoado paraguaio localizado a cerca de 30 quilômetros de Ponta Porã. Fleitas também ocupava o cargo de secretário de Assuntos Indígenas do Governo do Departamento de Amambay.

César Ramón López Jiménez, de 33 anos, foi localizado na Colônia Fortuna Guazú, nos arredores de Pedro Juan Caballero, durante operação do Departamento de Investigações Criminais da Polícia Nacional do Paraguai.

Conhecido na região de fronteira como sicário (Assassino de aluguel), César também é acusado de tentar matar o comerciante Felipe Marcos Insaurralde Yua, de 43 anos. O atentado ocorreu na manhã de sábado (23), quando a vítima foi baleada com dois tiros na porta de uma mercearia no Jardim Aurora. O comerciante sobreviveu e segue internado.

Líder do povo Pãi Tavytera, Eulalio Aquino estava em frente à própria residência quando foi atingido por disparos. Ele chegou a ser socorrido na carroceria de uma viatura da polícia paraguaia até um hospital em Pedro Juan Caballero, mas morreu horas depois.

Durante as buscas, os policiais apreenderam duas escopetas calibre 12, dois rifles de ar comprimido, dois celulares, cartuchos de calibre 12 e calibre 38, mesmo calibre utilizado nos dois atentados, além de porções de maconha e roupas que podem ter sido usadas pelo suspeito nos crimes.

Eulalio Aquino se preparava para disputar uma vaga de vereador em Cerro Corá nas eleições deste ano. O assassinato provocou protestos do governador de Amambay, Juan Acosta.

Até o momento, a Polícia Nacional não informou se há relação entre o homicídio do líder indígena e a tentativa de assassinato do comerciante.