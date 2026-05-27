Paraguaio é encontrado morto com corpo parcialmente queimado ao lado de motocicleta na fronteira

O paraguaio identificado como Richard David Rivarola Núñez, de 28 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (27), com o corpo parcialmente queimado, ao lado de uma motocicleta também destruída pelas chamas, em uma estrada vicinal na Colônia Cerro Cora’i, zona rural de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã.

O corpo foi localizado por moradores nas proximidades do Cemitério Alemão. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados.

De acordo com a Polícia Nacional, o fogo atingiu o tronco, a cabeça e os membros superiores de Richard, deixando o rosto desfigurado. No local, os policiais não encontraram documentos pessoais, e a identificação foi feita por meio das impressões digitais.

Investigadores suspeitam que o rapaz tenha sido sequestrado, torturado e assassinado antes de ter o corpo abandonado ao lado da motocicleta e incendiado.

Durante a perícia, foi encontrado um celular completamente destruído pelo fogo.

Richard David morava na Colônia Yvypé, também na região de fronteira com Mato Grosso do Sul. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.