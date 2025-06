Pela primeira vez, Museu de MS recebe Mostra Orgulho LGBTQIAPN+

Evento gratuito ocupa o MIS com arte, memória e resistência queer no mês do orgulho

No mês em que se celebra mundialmente o orgulho LGBTQIAPN+, Mato Grosso do Sul se prepara para um momento histórico. Pela primeira vez, uma instituição pública de memória e cultura do Estado abre as portas para uma mostra inteiramente dedicada às vivências, histórias e expressões artísticas da comunidade LGBTQIAPN+.

De 28 de junho a 4 de julho, o Museu da Imagem e do Som (MIS-MS), em Campo Grande, será ocupado pela 1ª edição da Mostra Orgulho LGBTQIAPN+ no Museu, uma realização da Casa Le Cinq em parceria com o próprio MIS. A programação é gratuita, aberta ao público e vai muito além da celebração: ela afirma, com arte e presença, que corpos dissidentes também constroem cultura, história e memória.

A Mostra reúne oficinas, debates, exibição de filmes, apresentações musicais, performances, além de uma exposição que leva para dentro do museu narrativas visuais sobre as trajetórias LGBTQIAPN+ no Estado e no país. Tudo organizado de forma colaborativa por artistas, coletivos e ativistas locais.

“É simbólico e político para Mato Grosso do Sul. É a primeira vez que artistas e coletivos LGBTQIAPN+ assumem o protagonismo dentro de um museu estadual”, reforçam os organizadores. A galeria “Histórias LGBTQIAPN+” ficará aberta durante toda a semana, reunindo obras que vão da fotografia à instalação, passando por figurinos, poesia e vídeo.

Além da exposição, o evento promove rodas de conversa sobre gênero, sexualidade e saúde da comunidade, oficinas formativas — como a de elaboração de plano de aula voltado à cultura ballroom —, sessões de filmes seguidas de debates e uma mostra de curtas que dão visibilidade à produção audiovisual queer. Na abertura, no dia 28, o cantor e performer sul-mato-grossense Ruschel se apresenta, misturando funk, trap, vogue beat e ancestralidade.

O encerramento, no dia 4 de julho, terá Vogue Jam, performances, DJ set e até serviços de saúde, com testagem rápida oferecida pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

