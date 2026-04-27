Prefeitura abre processo seletivo para cuidador em saúde mental

A Prefeitura de Campo Grande publicou em Diogrande de n. 8.299 desta segunda-feira (27), o Edital nº 12/2026-01, que regulamenta a abertura de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais na função de cuidador em saúde mental. A seleção visa à formação de cadastro de reserva para atender demandas emergenciais da rede pública de saúde.

A contratação será por prazo determinado e tem como objetivo suprir vacâncias temporárias, garantindo a continuidade dos serviços essenciais prestados à população. Conforme o edital, não haverá aumento de despesas com pessoal, sendo a medida destinada à recomposição do quadro já existente, em conformidade com a legislação vigente e recomendações dos órgãos de controle.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente de forma online, entre os dias 28 e 30 de abril de 2026, até às 18h do último dia, por meio do site oficial da Prefeitura. No mesmo período, os candidatos também deverão encaminhar os documentos comprobatórios de qualificação e experiência profissional para o e-mail cmental.2026@gmail.com.

O processo seletivo será composto por três etapas: inscrição e envio de títulos, análise curricular e entrevista técnica. Após cada fase, haverá divulgação de resultados preliminares e prazo para interposição de recursos. A homologação final definirá a classificação dos candidatos aptos à contratação conforme a necessidade da administração.

Além disso, o edital prevê a possibilidade de impugnação no prazo de três dias úteis a contar da publicação no Diário Oficial do Município. O pedido deve ser protocolado presencialmente na CAC (Central de Atendimento ao Cidadão), localizada em frente à Maternidade Cândido Mariano. Para participar, é necessário possuir ensino médio completo. O contrato terá vigência inicial até 30 de junho de 2026, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da administração pública.

O edital também assegura a reserva de vagas conforme legislação vigente para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas, nas oportunidades que vierem a ser abertas durante a validade do processo seletivo.

Os profissionais selecionados atuarão no atendimento a pessoas com transtornos mentais e/ou deficiência, especialmente em situações de crise, desempenhando atividades que envolvem cuidado físico, apoio emocional e promoção do bem-estar social dos usuários da rede municipal de saúde.

Mais informações, incluindo o edital aqui.

Por Prefeitura de Campo Grande