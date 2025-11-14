A agenda cultural de Campo Grande conta agora com um novo e significativo reforço. Com temática diversa, pluralidade de ideias, profundidade de análise e variadas perspectivas intelectuais, teve início em outubro o Projeto de Extensão “Jardim Secreto: Filosofia sem Segredo”. A iniciativa é do PPgFil (Programa de Pós-graduação em Filosofia – Mestrado Acadêmico) da UFMS, que junto ao “Jardim Secreto Café Bar”, realizará, até outubro de 2026, nove sessões temáticas de muita reflexão filosófica.

O que são a Filosofia, a Ciência, a Arte e a Religião? O que é o Desejo? Qual a Lógica por trás do Xadrez? Política, Democracia, Ética, Verdade, Natureza Humana, Vida, Morte, Conhecimento… Todos esses temas e questões, que atravessam nossa vida cotidiana (e também as duas Linhas de Pesquisa do Programa: “Epistemologia e Filosofia da Ciência” e “Ética e Filosofia Política”), serão apresentados e discutidos, didaticamente, pelos pesquisadores do PPgFil/UFMS, em um dos espaços mais multicultural e aconchegante da cidade: o “Jardim Secreto Café Bar”.

O terraço do Jardim Secreto estará gratuitamente aberto toda última terça-feira do mês, às 19h, (neste mês, dia 25), para acolher quem gosta de pensar, discutir e experimentar Ciência, Cultura, Arte, Política, enfim, Filosofia. A ideia de uma “Filosofia sem Segredo” parte do objetivo do Projeto de popularizar – desmistificar – o conhecimento científico produzido pelo PPgFil, mas sem cair na armadilha do “populismo filosófico”, tão presente hoje em dia, por exemplo, nas redes sociais e mesmo em atividades culturais relevantes. Trata-se, na verdade, de inaugurar um espaço público de interlocução entre a “Universidade e a Sociedade”, no qual a Filosofia, não sendo reduzida ao simplismo de fórmulas de sucesso e de autoajuda, a frases de efeito ou à mera opinião pessoal (“eu acho que…”), seja divulgada, apresentada e discutida com todo o potencial, rigor e fecundidade que possui, desde que surgiu na “polis” grega há mais de dois milênios.

Aliás, se seguirmos a História da Filosofia (que, inclusive, é a “área de concentração” das pesquisas realizadas pelo PPgFil), facilmente notaremos que toda a vitalidade do pensamento filosófico está na relação entre “philosophia” (φιλοσοφία) e “polis” (πόλις). Foi na Cidade que a Filosofia nasceu e é para a Cidade que a prática filosófica se volta. Nesse sentido, Jardim Secreto: Filosofia sem Segredo é, especialmente, uma proposta local de atualização e experimentação dessa relação ancestral básica que existe, desde sempre, entre Filosofia e Cidade.

Ao trazermos a pesquisa filosófica universitária para fora dos muros da Universidade, o que queremos é levar a Filosofia – “sem segredo” – para o “Jardim”, para a rua, para a “ágora” (ἀγορά), a praça pública, para a Cidade de Campo Grande. Queremos reunir a “intelligentsia” da Cidade para promover o reencontro sempre surpreendente e fascinante entre o “espanto”, a “paixão” da Filosofia – “páthos” (πάθος) – com aqueles que sentem, sofrem, vivem, experimentam, que fazem e que pensam a “polis”: cidadãos comuns, profissionais de todas as áreas, líderes sociais, políticos, religiosos, empresariais, intelectuais de toda sorte, amantes das letras, das artes, da cultura, em uma palavra, todos e qualquer um, que simplesmente, assim como a Filosofia, compartilham deste destino comum, ao mesmo tempo grave e feliz, que é “viver, pensar e habitar a Cidade”.

Como faremos isso? Cultivando um “Jardim” – espaço social e cultural –, aberto ao público, e demonstrando que a Filosofia “não tem segredo”, mas é extremamente desafiadora e exigente, clara e consistente, e que participa de forma decisiva do destino da Universidade e da Cidade que todos queremos.

Weiny César Freitas Pinto é Doutor em Filosofia, professor do curso de Filosofia e dos Mestrados em Filosofia e Psicologia da UFMS. Coordenador do PPgFil – Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFMS. E-mail: [email protected]

Este artigo é resultado da parceria entre o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul e o FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS.