Colombiano flagrado com adolescente de 13 anos tem liberdade provisória em audiência de custódia, em Campo Grande

Nesta quarta-feira (22), um colombiano de 29 anos, que havia sido preso nesta ultima segunda-feira (20) por envolvimento com uma adolescente de 13 anos, que possui registro de desaparecimento na Colômbia, ganhou liberdade provisória em audiência de custódia. Na ocasião o suspeito informou que conhecia a jovem desde a infância por terem a família próximas.

Segundo as informações sobre o caso, a audiência foi realizada no Fórum Heitor Medeiros durante esta manha. a Liberdade provisória foi determinada, assim como o comparecimento dele no Cetremi (Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante) para ser assistido.

A adolescente também foi ouvida através de depoimento especial na delegacia e o Conselho Tutelar acionado.

No dia do crime, o colombiano informou que estava no Brasil com a menina desde fevereiro e que ambos mantinham um relacionamento. Eles foram encontrados em um posto de gasolina às margens de uma rodovia.

Quando questionado durante o depoimento, ele informou que desconhece a lei que proíbe o relacionamento com menores de idade no Brasil e manifestou interesse no contato com autoridades consulares da Colômbia.

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