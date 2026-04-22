Sesc Teatro Prosa oferece programação diversificada com teatro, música e cinema

O Sesc Teatro Prosa traz uma programação variada de 22 a 25 de abril, com atrações gratuitas para diferentes públicos. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.

No dia 22 de abril, às 19h, será exibido o filme “A Festa de Léo”, com direção de Luciana Bezerra e Gustavo Melo. A história acompanha Léo (Nego Ney), um garoto prestes a completar 12 anos, e sua mãe Rita (Cintia Rosa), que descobre que o pai de Léo, Dudu (Jonathan Haagensen), roubou o dinheiro reservado para a festa. A trama segue a busca de Rita por alternativas para realizar a festa e, ao mesmo tempo, salvar a vida do pai de seu filho. O filme, de 2022, tem 85 minutos de duração e é classificado para maiores de 12 anos.

No dia 23 de abril, às 19h, o público poderá conferir o show “Canções do velho mundo novo” com Antônio Porto, que convida Sandro Moreno e Juninho MPB. Nesse espetáculo, Antônio Porto apresenta canções de sua autoria e de outros compositores influentes na sua formação musical. O show traz um pedaço da história de Porto, misturando o cancioneiro popular brasileiro com influências adquiridas ao longo de sua trajetória e convivência com músicos de diferentes partes do mundo. A classificação é livre.

Na sexta, 24 de abril, às 19h, será a vez do espetáculo teatral “Seco”, apresentado pelo Grupo Fulano di Tal. O espetáculo aborda temas como obsessão, liberdade, amor, ódio e guerra, por meio de um processo cênico colaborativo dos artistas do grupo. A classificação é para maiores de 18 anos.

Para encerrar a semana, tem programação infantil no sábado, 25 de abril, às 16h, com o espetáculo “A Ursinha Pelúcia”, apresentado pelo Grupo Casa. A história segue a ursinha que, ao acompanhar a transformação de uma lagarta em borboleta, se perde na floresta e precisa da ajuda de seus amigos para encontrar o caminho de volta. O espetáculo é uma aventura encantadora e educativa, com classificação livre.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.