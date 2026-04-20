Colombiano é preso com adolescente de 13 anos desaparecida em posto na BR-163 em Campo Grande

Um colombiano de 29 anos, quenão teve suas informações divulgadas, foi preso após ser encontrado com uma adolescente de 13 anos no pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-163, saída para Dourados, em Campo Grande. A jovem estava desaparecida desde janeiro deste ano.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada após denúncia de que dois menores estariam pedindo carona no local. Ao chegarem, os policiais constataram que se tratava de um homem adulto acompanhado da adolescente, ambos de nacionalidade colombiana.

Segundo informações, a jovem desapareceu no dia 28 de janeiro na cidade de Sincelejo, onde foi vista pela última vez por volta das 11h. O caso chegou a ser divulgado por autoridades policiais do país.

Em depoimento, o homem afirmou que a adolescente seria sua namorada e que os dois mantinham um relacionamento há cerca de seis meses. Ele disse ainda que entrou no Brasil vindo do Peru no fim de fevereiro e estava em Campo Grande desde o dia anterior. A jovem confirmou a versão e declarou que os pais teriam conhecimento da relação e da viagem.

Diante da situação, o homem foi encaminhado à Depac do bairro Tiradentes, onde o caso foi registrado como estupro de vulnerável. A adolescente também foi levada à delegacia para os procedimentos necessários.