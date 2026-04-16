Colisão entre motos mata dois jovens de 20 anos em Dourados

Dois jovens de 20 anos morreram após um grave acidente entre motocicletas registrado na manhã de quarta-feira (15), na Rua S-7, na região do Bairro Vila São Brás, em Dourados. As mortes de Wesley Henrique Fernandes Freitas e Ailton Miguel Garcia de Souza foram confirmadas horas depois, já no período da noite.

A batida envolveu duas motos — uma Honda 150 preta e uma Honda 125 prata — e ocorreu por volta das 11h. Equipes de resgate encontraram as vítimas inconscientes e com múltiplos traumas pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros Militar prestou atendimento a Wesley, que foi encaminhado em estado grave ao Hospital da Vida. Já Ailton foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para a mesma unidade hospitalar. Apesar dos esforços, ambos não resistiram aos ferimentos.

Segundo o registro da ocorrência, os dois jovens apresentavam lesões na face, além de ferimentos nos membros superiores e inferiores. Um deles ainda apresentava sangramento ativo e dificuldade respiratória no momento do atendimento.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Quando os socorristas chegaram ao local, as motocicletas já estavam fora da posição original, o que dificultou a identificação da dinâmica da colisão, como o ponto de impacto e o sentido em que cada veículo trafegava.

Não houve testemunhas da batida, e, devido à gravidade dos ferimentos, os condutores não puderam relatar o que ocorreu.

Após o atendimento, os veículos foram liberados para familiares das vítimas. O caso foi registrado e segue em investigação para esclarecer as causas do acidente.