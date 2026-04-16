Furto milionário com arsenal leva à descoberta de rede criminosa e termina com três presos em Campo Grande

Um furto milionário que incluiu armas de grosso calibre, munições e diversos bens revelou a atuação de uma rede criminosa e terminou com três homens presos após investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos. A ação ocorreu na terça-feira (14), no Bairro Coophasul, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, o crime foi praticado ao longo de cinco dias consecutivos, período em que os moradores estavam fora da residência. Os criminosos invadiram o imóvel e arrombaram um cofre, de onde foram levados armamentos, munições e diversos objetos de valor.

As investigações tiveram início após a prisão de Everton Santos da Silva, de 37 anos, e Miguel Farias Fernandes de Souza, de 20, detidos por policiais militares. Durante interrogatório, os dois confessaram participação no furto e detalharam a execução do crime.

Com base nas informações, os investigadores identificaram que parte dos itens furtados havia sido repassada a Dyego Francisco Espíndola, de 38 anos. No endereço dele, foi localizado um fogão cooktop pertencente à vítima.

Durante a abordagem, Dyego resistiu à prisão e tentou impedir a entrada dos policiais ao fechar o portão da residência. Foi necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas para contê-lo e levá-lo à delegacia.

Nas buscas realizadas no imóvel, os agentes encontraram munições de calibres 9mm e .22 escondidas em buracos de tijolos. Já no terreno dos fundos, após escavação em uma área com terra remexida, foi localizado um balde enterrado contendo 660 gramas de cocaína, avaliada em cerca de R$ 15 mil.

As diligências se estenderam a outros endereços e resultaram na recuperação de diversos bens furtados, como aparelhos de ar-condicionado, mesas, cadeiras, grill, ferramentas e bebidas. Durante a operação, um quarto envolvido, de 44 anos, foi preso em flagrante por receptação.

Segundo a polícia, Dyego possui extensa ficha criminal, com condenações por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ele havia deixado recentemente o sistema prisional.

O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar o restante dos itens levados.