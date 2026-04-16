No ‘Abril Azul’, Cozinha Experimental realiza oficina de culinária funcional para famílias atípicas

Em parceria com o Espaço Somos, o Centro de Prevenção Cassems reuniu famílias atípicas para uma oficina de culinária funcional focada em praticidade, saúde e no combate à seletividade alimentar.

Em uma iniciativa realizada em parceria com o Espaço Somos, a Cassems promoveu, no mês de conscientização sobre o autismo (Abril Azul), uma ação prática voltada ao bem-estar e à autonomia das famílias atípicas. O workshop de Culinária Experimental TEA, realizado no Centro de Prevenção em Campo Grande, reuniu pais e responsáveis para aprenderem receitas de bolos e panquecas funcionais, unindo nutrição e acolhimento.

A escolha do que seria preparado não foi por acaso. Segundo a nutricionista Renata Kelly Loureiro, o tema foi definido pelas próprias famílias por meio de uma enquete, buscando trazer mais variedade e facilidade para os lanches diários. “As mães escolheram o tema buscando praticidade. Fizemos bolos e panquecas saudáveis adaptados às necessidades que cada uma trouxe”, explica Renata.

Vencendo a seletividade alimentar

Para além do valor nutricional, a oficina mergulhou em um dos maiores desafios das famílias atípicas: a seletividade alimentar. A nutricionista Renata Kelly Loureiro enfatizou que o segredo para expandir o repertório das crianças não está apenas no prato pronto, mas no processo. Segundo ela, envolver os pequenos no preparo das receitas é um verdadeiro “divisor de águas”.

Durante a atividade, o que se viu foi uma verdadeira exploração sensorial. Os pequenos presentes foram incentivados a tocar, sentir o cheiro e manipular os ingredientes, transformando o ato de cozinhar em uma brincadeira de descoberta. “Ensinamos os pais a colocarem seus filhos para fazer as receitas juntos. Esse contato direto com a textura e o aroma faz toda a diferença no desejo da criança de experimentar o novo”, explica a nutricionista.

A orientação para as famílias foi clara: a introdução de novos alimentos exige paciência e persistência. Ao oferecer ingredientes de forma lúdica e permitir que a criança “coloque a mão na massa”, as barreiras e resistências sensoriais dão lugar à curiosidade e ao prazer de comer.

Para Maria Helena Jeha, gestora do Centro de Prevenção, a iniciativa é um pilar fundamental para a educação alimentar das famílias do Espaço Somos. Ela destaca que a vivência prática permite que os pais compreendam melhor os benefícios que uma nutrição adequada traz para a evolução do aprendizado dos filhos. “Nossa cozinha é muito acolhedora. Ver como se faz na prática ajuda tanto os pais quanto os filhos a aprenderem mais. É um fortalecimento para a família”, afirma a gestora.

O sucesso da ação reforça a parceria contínua entre as unidades da Cassems. Maria Helena ressalta que o Centro de Prevenção segue de portas abertas para novas edições, conforme a demanda da unidade “Somos”. “As ações educativas estão se tornando cada dia mais estruturadas”, finaliza.