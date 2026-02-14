Colisão contra caminhão de lixo deixa quatro feridos graves em Ribas do Rio Pardo

Batida ocorreu na Avenida Aureliano e há suspeita de que a condutora estivesse sob efeito de álcool

Um grave acidente mobilizou equipes de socorro na madrugada deste sábado na Avenida Aureliano, em Ribas do Rio Pardo. Um veículo de passeio colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão de coleta de lixo que realizava serviços nas proximidades de um posto de combustíveis do município.

Com o impacto, quatro pessoas ficaram gravemente feridas e uma sofreu ferimentos leves. As vítimas receberam atendimento no local e foram encaminhadas ao hospital da cidade para avaliação e cuidados médicos.

Informações do Ribas Ordinário apontam que a motorista do carro apresentava sinais de embriaguez. A dinâmica do acidente ainda deve ser apurada oficialmente.

No momento da batida, os coletores não estavam sobre o caminhão, mas ao lado do veículo, realizando a coleta de caixas, o que evitou que mais pessoas fossem atingidas.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, responsável pelos procedimentos no local.

