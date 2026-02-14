Incêndio em apartamento mobiliza bombeiros no Bairro Santa Fé

Fogo atingiu unidade no terceiro andar de prédio residencial em Campo Grande

Um incêndio em um apartamento no Bairro Santa Fé mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (14), em Campo Grande. O fogo atingiu uma unidade no terceiro andar do edifício Casa Verde, localizado na Rua João Akamine.

A fumaça intensa pôde ser vista de diferentes pontos da região e se espalhou pela rua, alcançando imóveis vizinhos. Quatro viaturas foram enviadas para atender a ocorrência.

Vídeos das chamas circulam nas redes sociais:

O prédio possui três andares e 12 apartamentos. Conforme o Corpo de Bombeiros, duas pessoas precisaram ser resgatadas. Uma adolescente de 17 anos, moradora do segundo piso, foi retirada por uma equipe de motossocorro. Um jovem, de aproximadamente 25 anos, que estava em um quarto na unidade em frente ao apartamento atingido, também foi retirado pelos militares.

Após o controle das chamas, as equipes iniciaram o trabalho de rescaldo. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

