Onça-pintada é capturada após ataques a animais domésticos em Corumbá

Uma onça-pintada foi capturada por uma força-tarefa após ser associada à predação de animais domésticos em Corumbá, município a cerca de 428 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a captura ocorreu na manhã deste domingo (2). O plano de retirada do animal começou a ser estruturado no dia 24 de abril por técnicos do grupo Onças Urbanas Corumbá-Ladário, que vinha monitorando a presença do felino desde o ano passado.

Para realizar a contenção, as equipes montaram uma gaiola em ponto estratégico e utilizaram isca para atrair o animal. A ação foi conduzida por profissionais especializados, seguindo protocolos específicos de manejo de fauna silvestre, com foco na segurança da população e na preservação da espécie.

Após a captura, a onça passou por exames clínicos que não apontaram problemas de saúde. Com isso, o animal deverá ser reintroduzido em seu habitat natural, com apoio do Exército Brasileiro.

A operação contou com a participação de diferentes instituições, como a Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, o Instituto do Homem Pantaneiro, o Reprocon e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Segundo os órgãos envolvidos, a atuação integrada demonstra a aplicação de técnicas adequadas para lidar com conflitos entre humanos e fauna silvestre em áreas urbanas, garantindo tanto a proteção da população quanto a conservação da biodiversidade.

O grupo técnico responsável segue monitorando a região. Em caso de avistamento de onças, a orientação é acionar a Polícia Militar Ambiental pelo telefone (67) 3941-0141.

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