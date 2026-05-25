Em Dourados, alunos do turno vespertino passam a sair minutos mais cedo por segurança

Monitoramento climático e astronômico da região apontou que o pôr do sol em Dourados ocorre progressivamente mais cedo nos meses de maio, junho e julho, o que reduz a luminosidade no horário da saída de alunos

Desde a última quinta-feira (21), passou a valer em Dourados, a antecipação do horário de encerramento das aulas do período vespertino das 17h25 para 17h05.

A decisão tem caráter temporário e emergencial, com vigência estipulada até o fim do primeiro semestre letivo de 2026. “Precisamos estar atentos com a segurança das nossas crianças, dos pais ou responsáveis que buscam elas nas escolas e, também, dos trabalhadores em Educação, porque está escurendo mais cedo e torna o retorno para casa mais arriscado”, explica o secretário municipal de Educação, Nilson Francisco da Silva.

Segundo ele, a decisão foi motivada pela segurança de estudantes e profissionais da educação no trajeto de retorno para as suas residências. “Um monitoramento climático e astronômico da região apontou que o pôr do sol em Dourados ocorre progressivamente mais cedo nos meses de maio, junho e julho, reduzindo a luminosidade no fim da tarde”, justifica Nilson Francisco.

O secretário de Educação afirmou que a prioridade da gestão é a integridade física da comunidade escolar, mas ressaltou que a mudança foi planejada para não causar prejuízos pedagógicos. “A determinação do prefeito Marçal Filho é para que a Secretaria Municipal de Educação garanta que alunos e professores retornem para casa em segurança, ainda com a luz do dia, por isso adotamos esse novo horário de saída das escolas”, ressalta. “Fizemos um estudo detalhado da grade horária para que essa adequação não afete o cumprimento dos dias letivos”, declarou Francisco.

A Secretaria Municipal de Educação informou que o novo horário assegura o cumprimento integral da carga horária mínima anual que é exigida pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Os horários serão normalizados automaticamente no início do segundo semestre. “Contamos com o trabalho competente da Guarda Municipal de Dourados no patrulhamento das imediações das escolas com a Ronda Escolar, mas no trajeto até a residência esses alunos ficam vulneráveis, sobretudo quando está escuro”, finalizou o secretário Nilson Francisco da Silva.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

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