Vai pintar a rua para a Copa? Atenção para as regras de trânsito que devem ser cumpridas

Com a Copa chegando, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) faz um alerta para as tradicionais pinturas de ruas. De acordo com a agência, toda intervenção deve ser feita com segurança e sem prejudicar a sinalização de trânsito.

As pinturas decorativas não podem alterar, cobrir ou causar confusão com elementos oficiais de trânsito, como: faixas de pedestres, sinalizações de “PARE”, legendas de “Devagar Escola”, quebra-molas, travessias elevadas e demais símbolos viários.

O órgão lembra ainda que o Artigo 82 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe inscrições, símbolos ou qualquer elemento que comprometa a visualização e a compreensão da sinalização oficial.

O que pode

Pinturas decorativas temporárias em áreas que não interfiram na sinalização de trânsito;

Uso de tintas à base de água, com fácil remoção;

Giz líquido e tintas em spray removíveis;

Decoração comunitária organizada e segura;

Fechamento da via somente com autorização prévia da Agetran.

O que não pode

Pintar sobre faixas de pedestres, símbolos ou legendas de trânsito;

Alterar placas e sinalizações verticais e horizontais;

Utilizar tintas permanentes, epóxi ou termoplásticas;

Fazer interdição de ruas sem autorização do órgão responsável;

Criar elementos que possam confundir motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Tintas recomendadas

A Agetran recomenda o uso de tinta acrílica para piso à base de água, por possuir menor aderência permanente no asfalto e facilitar a limpeza posterior.

Outra opção indicada são os sprays e giz líquidos removíveis, ideais para ações temporárias durante a Copa, já que podem ser retirados com água e sabão.

Antes da pintura definitiva, o órgão orienta que seja realizado um teste em pequena área para verificar a facilidade de remoção do produto após o período festivo.

Como remover as pinturas depois da Copa

Após o encerramento das festividades, as pinturas devem ser removidas. A forma mais recomendada é o hidrojateamento de alta pressão, método que facilita a limpeza sem causar danos ao pavimento.

A Agetran reforça que qualquer intervenção em vias públicas deve ser feita com responsabilidade e, antes de iniciar a decoração, os moradores devem buscar orientação ou autorização junto ao órgão para evitar riscos e irregularidades.

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