Simulado com múltiplas vítimas e produto perigoso mobiliza forças de segurança na BR-163 em Campo Grande

A concessionária Motiva Pantanal realiza, na próxima quinta-feira (16), o 1º Simulado de Acidente com Produto Perigoso e Múltiplas Vítimas, no km 466 da BR-163, em Campo Grande. A ação tem como objetivo treinar e integrar equipes de diferentes órgãos para atuação em ocorrências de alta complexidade, reforçando a segurança viária e a capacidade de resposta em situações reais.

O exercício prevê um cenário de grande proporção, envolvendo cinco veículos: uma carreta-tanque, um cavalo mecânico, dois carros de passeio e um ônibus. Ao todo, serão simuladas 20 vítimas com diferentes níveis de gravidade, incluindo casos de feridos graves, vítimas presas às ferragens e até óbito.

Entre as situações críticas previstas no roteiro está a de um condutor projetado dentro do próprio veículo por não utilizar cinto de segurança, além de passageiros de um ônibus — com 15 ocupantes — que sofreriam múltiplos ferimentos após o tombamento.

A operação contará com a participação integrada de diversas instituições, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, além de equipes da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Defesa Civil e órgãos de perícia.

Também participam entidades como a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Agetran, o Imasul, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de empresas e instituições parceiras.

Durante o simulado, serão realizados procedimentos como contenção de produto perigoso, resgate de vítimas, controle de tráfego e atendimento pré-hospitalar. A ação contará ainda com o uso de viaturas de inspeção, ambulâncias, guinchos leves e pesados, caminhão-pipa e equipes especializadas.

Para aumentar o realismo, estudantes da área da saúde atuarão como figurantes, representando as vítimas do acidente.

Segundo o gerente de operações da Motiva Pantanal, Fábio Oliveira, a iniciativa é essencial para aprimorar o trabalho conjunto entre os órgãos envolvidos. “Simulados como este são fundamentais para alinhar protocolos, integrar equipes e garantir uma resposta rápida e segura em situações complexas, sempre com foco na preservação de vidas”, destacou.

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