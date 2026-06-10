Câmara aprova projeto de Dr. Victor Rocha que garante acompanhamento aos pacientes após alta hospitalar

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, em primeira discussão nessa terça-feira (9), o Projeto de Lei 11.893/25, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que cria o Programa Municipal de Acompanhamento Pós-Alta Hospitalar.

A proposta busca garantir que pacientes continuem recebendo suporte após deixarem o hospital, fortalecendo a recuperação e reduzindo o risco de complicações e novas internações.

O programa será coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e prevê o acompanhamento por equipes multiprofissionais, incluindo médicos, psicólogos e assistentes sociais. Os atendimentos poderão ocorrer presencialmente, por meio de visitas domiciliares, ou através da telemedicina, de acordo com a necessidade de cada paciente.

Entre as principais ações previstas estão o monitoramento da evolução clínica, a identificação precoce de possíveis complicações, o apoio emocional aos pacientes e familiares, orientações sobre os cuidados em casa e o encaminhamento para serviços de saúde e assistência social quando necessário.

Presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal e médico mastologista há mais de 20 anos, Dr. Victor Rocha destacou que a proposta fortalece um dos pilares da medicina moderna: a continuidade do cuidado.

“Quando o paciente recebe alta, o tratamento nem sempre termina. É nesse momento que muitas dúvidas surgem e que o acompanhamento faz toda a diferença. Garantir esse suporte significa oferecer mais segurança, qualidade de vida e uma recuperação mais eficiente”, afirmou.

Segundo o vereador, a experiência na medicina mostrou a importância do acompanhamento após procedimentos cirúrgicos e tratamentos clínicos, permitindo identificar precocemente qualquer intercorrência e agir rapidamente quando necessário.

O acompanhamento poderá ser realizado por até 90 dias após a alta hospitalar, com possibilidade de prorrogação conforme avaliação da equipe responsável.

Na justificativa do projeto, Dr. Victor Rocha ressalta que programas semelhantes já demonstraram resultados positivos em diversos países, contribuindo para a redução de reinternações, a prevenção de complicações e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. A proposta também aproveita a estrutura já existente da rede pública e utiliza a telemedicina como ferramenta para ampliar o acesso ao atendimento.

A matéria segue agora para segunda votação no plenário da Câmara. Se aprovada novamente, será encaminhada para sanção do Executivo Municipal.

Com a iniciativa, Dr. Victor Rocha reforça sua atuação em defesa de uma saúde mais humanizada, eficiente e centrada nas necessidades das pessoas, fortalecendo a continuidade do cuidado e a qualidade da assistência oferecida pelo SUS em Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram