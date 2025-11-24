Carro com família é atingido por tiros em assentamento de Nova Andradina; homem é internado após ser baleado

Um carro ocupado por um casal e uma criança de 7 anos foi alvejado por quatro disparos na noite de sábado (22) no Assentamento Teijin, em Nova Andradina. O ataque ocorreu quando a família deixava uma festa na Comunidade 6, na região de Nova Casa Verde. O homem, de 43 anos, foi atingido no ombro e permanece internado no Hospital Regional.

Segundo relato da mulher à polícia, o alvo dos tiros seria seu namorado. Ela afirmou que o suspeito é um vizinho de sítio, que já havia feito ameaças anteriormente, dizendo que “um dia ia pegar” o homem. O disparo que acertou a vítima atravessou o vidro do veículo, onde também estavam a mulher e seu filho, um menino de 7 anos, que não se feriram.

Após ser baleado, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Nova Andradina, onde aguarda cirurgia para remoção do projétil alojado no ombro. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e registrou o caso.

A polícia investiga a dinâmica do ataque e trabalha para localizar o suspeito apontado pela vítima. As informações são do Jornal da Nova.

