Carreta tomba com 30 toneladas de silagem na saída para Cuiabá, na Capital

Uma carreta carregada com cerca de 30 toneladas de silagem tombou no fim da tarde de quinta-feira (12), na saída para Cuiabá (MT), em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 17h50, no km 485 da BR-163, e mobilizou equipes da concessionária Motiva Pantanal, responsável pelo trecho.

Segundo o Centro de Controle Operacional da concessionária, o veículo seguia pela rodovia quando o caminhoneiro tentou fazer uma conversão à direita para acessar a Rua Acrópole. Devido ao desnível existente no local, a carreta acabou tombando e saiu da pista, parando em uma área verde às margens da rodovia.

Com o impacto, o motorista sofreu ferimentos leves causados por estilhaços do para-brisa e precisou ser socorrido. Ele foi encaminhado para a UPA do Bairro Universitário, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde é considerado estável.

Equipes da Motiva Pantanal atuaram na sinalização e no atendimento da ocorrência para garantir a segurança dos demais condutores. Apesar do susto, não houve registro de interdição total da pista.

A carga de silagem possui seguro. Já o prejuízo estimado apenas com os danos na carreta gira em torno de R$ 50 mil. A remoção do veículo ficou programada para ocorrer ainda nesta quinta-feira, sob responsabilidade da seguradora.

