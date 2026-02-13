Lauriane Pires é MS no Miss Universe Brasil

“É a faixa que carrego no peito que estarei representando”, disse a Miss Universe Mato Grosso do Sul 2026, em entrevista ao O Estado

Mesmo que tenha nascido em Mato Grosso, Lauriane Pires, de 33 anos, já se considera sul-mato-grossense de coração. Coroada como Miss Universe Mato Grosso do Sul 2026, a empresária disputará o Miss Universe Brasil este ano, representando o Estado e já se prepara para o concurso, com uma rotina cheia e complementada pela imersão no próprio Estado.

Em entrevista exclusiva ao Estado Play, Lauriane relatou que sua origem, de Rondonópolis, no Mato Grosso, foi vista com muita polêmica ao longo do concurso pelos telespectadores, mas isso não a impediu de entrar de cabeça na cultura de MS.

“Eu já vim bastante para cá, gosto muito daqui, Campo Grande tem um diferencial em infraestrutura, para nós que moramos no interior, Campo Grande é considerada uma ‘cidade grande’, é um choque até”, comenta. Criada no interior, a miss conta que se sentiu em casa com a paisagem natural que encontrou no Estado. “Gosto muito de cachoeiras, programas mais naturais, desde criança. Quando ganhei o Miss Mato Grosso do Sul me toquei de uma coisa: que iria representar exatamente aquilo que eu vivo, amo e gosto, então foi isso muito satisfatório”, revelou.

Com a rivalidade entre Mato Grosso x Mato Grosso do Sul sempre ativa, ela precisa reiterar que as regras do concurso permitem que uma mulher nascida em um estado dispute a faixa por outro.

“Pelo fato de eu ser natural do Mato Grosso, e ter essa breve rivalidade histórica e geográfica entre os Estados, teve até um pouco de xenofobia. ‘Ela não pode’, diziam, mas eu posso concorrer sim, se não, nem teria me disposto a fazer e participar. Eu, como telespectadora, estaria mais preocupada no que a miss vai fazer pelo meu estado, o que ela vai levar, do que de onde ela é. Quero evidenciar as qualidades do estado, independente de onde sou natural, isso não vai mudar de onde vou ‘vestir a camisa’”, reiterou.

“Estou reorganizando toda a minha vida para vivenciar o Mato Grosso do Sul, como uma miss legítima daqui”, completa.

“Quando falam do Mato Grosso do Sul, as pessoas correlacionam muito rápido com fauna, flora e ecoturismo, mas eu acredito de verdade que a maior força daqui são as pessoas, e o acolhimento que elas têm. Apesar de tudo, o sul-mato-grossense tem uma energia muito forte de atração, é muito solícito. Não é à toa que o estado é uma grande potência”.

Além do concurso

Mesmo antes de se inscrever nos concursos, o ramo da beleza sempre esteve presente na vida de Lauriane. Mãe e empresária, ela é fundadora do projeto ‘Bastidores da Beleza’, iniciativa que já impactou mais de 600 mulheres, auxiliando-as transformar talentos em negócios sustentáveis e geradores de renda.

“Meu projeto fala sobre tudo que acontece nos bastidores do mundo da beleza, foi criado para ajudar profissionais autônomos e empreendedores da área da beleza, a transformar a sua mão de obra em um negócio consolidado e lucrativo. Esse projeto quer ensinar essas profissionais a se estruturarem para a aprender sobre gestão, marketing, parte jurídica, contábil, vendas, posicionamento estratégico em rede social, que hoje é essencial; isso são os bastidores”, explicou.

Com uma trajetória sólida e reconhecida no universo dos concursos de beleza, construiu uma carreira marcada por títulos e representatividade, entre eles: Miss Universe Mato Grosso do Sul 2026; Miss Cuiabá 2013; III Miss Mato Grosso 2013; Miss Brasil Face of the World 2013; Miss Mato Grosso Global 2012; Musa Brasil 2012; Musa Universo 2012; (Internacional); Garota Pantanal 2012; Miss Brasil Turismo 2012; Embaixadora Mundial do Turismo 2012 (Internacional); Chica de La Ecuador 2012; Garota Country – Exposul 2011.

Entretanto, desde os 15 anos ela vem se especializando na estética capilar, e hoje é especialista em tricologia capilar e colorimetria avançada. “Há 16 anos trabalho na área da beleza. Comecei como auxiliar em salão de beleza, e com o tempo fui me encontrando dentro desse universo. Já trabalhei com tudo: designer de sobrancelha, manicure, mas me encontrei na parte dos cabelos e hoje sou especialista em tricologia capilar e colorimetria avançada. Faço muitas transformações e tenho meu próprio salão, com uma equipe incrível e muito bem estruturada”.

Mesmo com o sucesso no mundo dos concursos, ela não pensa em deixar suas especializações de lado. “Não me vejo abrindo mão da minha profissão como cabeleireira, a minha maior realização é ver a entrega e o sorriso no rosto da cliente após a transformação, após uma correção, principalmente quando isso trouxe um ‘Up’ na autoestima dela. Não tem nada mais satisfatório para o profissional da beleza, ver no olhar da cliente a satisfação com o resultado que proporcionamos para ela”.

No concurso

No Miss Universe Brasil, seu propósito vai além da passarela: dar voz às mulheres, ampliar projetos de transformação social e reafirmar que a verdadeira beleza está na força, na superação e no impacto positivo que cada mulher é capaz de gerar.

“Beleza importa, mas é só um detalhe. Tem que saber se comunicar bem, tem que ter inglês fluente, domínio de outra língua, porque se você vai ser a representante do ser pais, ser a porta-voz de milhares de brasileiras, tem que ter voz para poder levar a mensagem para outras pessoas”., explicou.

“Venho me preparando desde junho do ano passado, não só estética, mas também como línguas, política e atualidade. Quando ganhei o concurso de Miss Mato Grosso do Sul, minha rotina mudou, porque precisava buscar o MS como minha verdadeira essência. Eu ter a faixa é importante, mas, mais importante ainda é eu conseguir levara a essência do estado. Estou vivenciando o Estado, me sinto muito bem acolhida aqui, fiz grandes amigos”, disse a miss.

A realidade da beleza e da força

Provar que o concurso de miss e até mesmo o mundo da beleza é além do visual é um dos objetivos de Lauriane, que traz consigo uma trajetória que a maioria das mulheres brasileiras poderá se identificar, encurtando assim a distância entre o real e o que entendem por ‘ser uma miss’.

“Me considero uma como milhares de outras brasileiras, meu caso não é excepcional, conheço inúmeras mulheres que já passaram por isso que passei: processo de separação difícil, ter que cuidar sozinha dos filhos, ter que sustentar a casa, tentar encaixar um tempinho ali para cuidar de si, ainda com muita dificuldade, passar por dificuldade financeira, se desdobrar para dar conta de tudo, e ainda, sim, não conseguir. Não me considero excepcional”, enfatiza.

“O sentimento de ser miss é de poder, finalmente, acolher mulheres, que assim como eu, estão passando por uma situação de vulnerabilidade, como já passei, de poder levar algum tipo de conforto para elas. O peso da faixa vai além do que a gente vê. É algo que me move”.

Ela também explica que o Miss Universe atualmente mudou algumas regras, sendo possível a inscrição de mulheres com até 60 anos, mães, casadas ou divorciadas, o que amplia o leque de belezas e proporcionam que muitas realizem o sonho de participar de um concurso de beleza.

“O mais importante do que se enquadrar num padrão, é olhar para o espelho e se sentir bem com a sua imagem, com você mesmo. A partir do momento que você olha no espelho, e determinada coisa esta te incomodando, a única pessoa capaz de mudar isso é você mesma. Vai chegar um momento que você estará segura com a sua imagem, com como você se posiciona, se enxerga”.

A entrevista com Lauriane Pires está disponível no Estado Play.

Por Carolina Rampi e Ida Garcia