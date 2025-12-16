Homem é preso por ameaçar, quebrar carro e forçar relação sexual com mulher Campo Grande

Exames periciais confirmaram lesões compatíveis com as agressões relatadas e análise do caso apontou risco elevado de repetição da violência, considerando o histórico de comportamento agressivo do suspeito

Na manhã desta terça-feira (16)Um homem de 35 anos foi preso , em Campo Grande, por suspeita de envolvimento em graves episódios de violência doméstica contra a companheira. A prisão foi determinada pela Justiça após a apuração de uma série de agressões ocorridas em novembro deste ano, durante o relacionamento do casal.

Segundo o relato da vítima, de 27 anos, a situação de violência se intensificou após o retorno de uma festa. O homem teria apresentado comportamento agressivo, ido até a cozinha e feito ameaças com uma faca. Na sequência, a jovem foi agredida com socos e chutes.

Ainda de acordo com o depoimento, os episódios de violência não se limitaram às agressões físicas. A vítima relatou ter sido submetida a uma relação sexual sem consentimento, mesmo após pedir para que o agressor interrompesse o ato, o que lhe causou intenso sofrimento físico e emocional.

No dia seguinte, o homem teria danificado o carro da vítima, quebrando o para-brisa, e deixado a residência levando o celular e a chave do veículo, dificultando que ela saísse do local. A mulher também afirmou ter recebido novas ameaças, descritas como extremamente graves, o que aumentou o temor por sua própria vida.

Exames periciais confirmaram lesões compatíveis com as agressões relatadas. A análise do caso apontou risco elevado de repetição da violência, considerando o histórico de comportamento agressivo, o uso de álcool e drogas e o medo constante da vítima de novos ataques.

Diante da gravidade dos fatos e da necessidade de proteger a integridade física e psicológica da mulher, a Justiça determinou a prisão preventiva do suspeito. Ele foi localizado e preso nesta manhã e permanece à disposição do Judiciário.

Casos de violência doméstica podem ser denunciados pelos canais oficiais, e o atendimento às vítimas é realizado de forma especializada em Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.