Carreta bitrem pega fogo na BR-376 e chamas se espalham para canavial em MS

Uma carreta bitrem Volvo FH/540 foi totalmente destruída por um incêndio no fim da tarde desta quarta-feira (3), na BR-376, entre os municípios de Ivinhema e Deodápolis, região sul de Mato Grosso do Sul. O motorista, de 29 anos, conseguiu sair a tempo e não se feriu.

De acordo com informações do site Ivinotícias, quando as equipes do Corpo de Bombeiros Militar chegaram ao local, o veículo já estava completamente tomado pelas chamas. O fogo se alastrou rapidamente para um canavial e também atingiu a vegetação às margens da rodovia.

Para conter o incêndio, além dos bombeiros, a brigada de incêndio de uma usina da região foi mobilizada e ajudou nos trabalhos de combate. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou controlar o tráfego no trecho durante a ocorrência para garantir a segurança dos motoristas.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

