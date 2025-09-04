“Gás do Povo”: Governo Federal lança programa para garantir botijão gratuito a famílias de baixa renda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança nesta quinta-feira (4) o programa “Gás do Povo”, durante cerimônia no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG). O evento também contará com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A nova iniciativa do governo federal amplia o atual Auxílio Gás, que hoje beneficia 5,4 milhões de famílias, e deve alcançar 15,5 milhões de lares em situação de vulnerabilidade. O programa será direcionado a famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo (R$ 759).

Na semana passada, Lula destacou a importância do programa para aliviar o orçamento das famílias de baixa renda, que chegam a gastar até 10% do salário mínimo apenas com gás de cozinha.

“Um botijão de 13 kg sai da Petrobras por cerca de R$ 37, mas chega ao consumidor final custando R$ 140 ou R$ 150. Não é justo que uma família pobre precise comprometer parte tão significativa da sua renda para cozinhar. Por isso, o governo vai assumir a responsabilidade de garantir gás gratuito às famílias mais vulneráveis”, afirmou o presidente.

Além do impacto econômico, o governo também pretende reduzir os riscos de acidentes domésticos, já que muitas famílias recorrem a alternativas inseguras como álcool, querosene ou carvão para preparar alimentos.

De acordo com o ministro Alexandre Silveira, a previsão é de que sejam distribuídos 70 milhões de botijões gratuitos por ano em todo o país. A entrega será feita em postos de revenda autorizados, de forma “desburocratizada e simplificada”.

O custo estimado do programa é de R$ 5 bilhões em 2026, segundo adiantou o governo federal. Mais detalhes sobre o funcionamento do “Gás do Povo” serão anunciados na cerimônia de lançamento.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais