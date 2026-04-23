Pai de santo suspeito de estupro de vulnerável, morre no Instituto Penal, em Campo Grande

Um homem de 63 anos, que alegava ser “pai de santo” morreu na manhã de quarta-feira (22) no IPCG (Instituto Penal de Campo Grande), localizado no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ele passou mal dentro da unidade prisional e chegou a ser atendido pela equipe de saúde, mas não resistiu e morreu no local.

De acordo com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), o Samu foi acionado, mas o óbito foi confirmado por um médico por volta das 8h. A causa da morte ainda será apurada, porém, segundo a avaliação inicial, há indicativos de morte natural, já que o detento apresentava problemas de saúde, entre elas cardíacos.

O homem estava custodiado desde fevereiro, após ser alvo de investigação por estupro de vulnerável envolvendo integrantes de um centro religioso em Campo Grande. À época, a Justiça decretou a prisão preventiva, considerando a gravidade das denúncias, o risco de novos crimes e a necessidade de resguardar as vítimas e o andamento das apurações.