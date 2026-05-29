Caminhoneiro é preso com “rebite” após acidente na BR-163

Irmão e cunhada de ex-prefeito de Sonora morreram no local após colisão na BR-163, em Coxim

O motorista do caminhão que se envolveu em um acidente com uma caminhonete, na tarde de quinta-feira (28), recebeu voz de prisão após a polícia encontrar comprimidos inibidores de sono na cabine do veículo, em Coxim.

Na caminhonete estavam Janir José Maggioni, de 60 anos, e Sonia Aparecida Silva Maggioni, de 59 anos, irmão e esposa do ex-prefeito de Sonora. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Segundo o site Coxim Agora, o acidente ocorreu por volta das 14h10, na BR-163, entre os municípios de Coxim e Sonora. O irmão do ex-prefeito conduzia a caminhonete quando, nas proximidades do quilômetro 757 da rodovia, ocorreu a colisão.

O caminhoneiro, identificado como Cristiano da Silva, de 38 anos, colidiu na traseira da caminhonete Chevrolet S-10.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou ao site do interior que, durante o desencarceramento da cabine do caminhão, foram encontradas duas cartelas do medicamento Nobésio Extra Forte, contendo 15 comprimidos cada. Conforme o registro policial, cinco comprimidos já haviam sido consumidos, restando 25 unidades.

Devido à necessidade de encaminhar Cristiano com urgência para uma unidade de saúde, não foi possível realizar o teste do bafômetro. Ele foi socorrido pela equipe da concessionária responsável pela rodovia, que o encaminhou ao Hospital Regional de Coxim.

O motorista do caminhão precisou passar por cirurgia. A medicação encontrada é popularmente conhecida como “rebite”, utilizada para inibir o sono.

Após o levantamento realizado na rodovia e diante dos indícios relacionados aos medicamentos encontrados, Cristiano recebeu voz de prisão assim que saiu da cirurgia e foi liberado para receber visita policial. Ele responderá por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes.

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