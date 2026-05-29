Projeto Kzulo apresenta “Pulsar Latino” em show no Teatro Prosa com poesia e identidade latino-americana

Espetáculo acontece no dia 5 de junho, no Sesc Horto, reunindo composições autorais, releituras de clássicos latinos e reflexões sobre fronteiras, sociedade e ancestralidade
A potência dos ritmos latino-americanos, a poesia que atravessa fronteiras e a energia de um coletivo artístico que transforma música em experiência sensorial estarão no palco do Teatro Prosa, no Sesc Horto, em Campo Grande, no próximo dia 5 de junho. A partir das 19h, a banda Projeto Kzulo apresenta o show “Pulsar Latino”, reunindo canções autorais, releituras de clássicos da música latina e intervenções poéticas que dialogam com temas sociais, ambientais e humanos.
Formado pelos sul-mato-grossenses Kalélo e Nino Rodrigues nos vocais, Ricardo Lourenço no contrabaixo, Rabelo na guitarra e os colombianos Julian Vargas na percussão e Alejandro Lasso na bateria, o grupo construiu, desde 2017, uma identidade musical marcada pelo encontro de culturas e sonoridades. Misturando afro-colombiano, afro-brasileiro, rock, son, ijexá, o Kzulo passeia por ritmos como maracatu, cúmbia, salsa, baião, champeta e coco, criando uma sonoridade que convida tanto à dança quanto à reflexão.
No repertório do novo show estão músicas autorais como “Gaia”, “Santa Caminhada”, “Marinheiro”, “Sorriso”, “Sem Fronteiras” e “Canal de Luz”, além de releituras de clássicos latino-americanos, como “El Pescador”, de José Barros, e a peruana “Cariñito”, eternizada pelo grupo Los Hijos del Sol. Gaitas colombianas, poesias e elementos cênicos também fazem parte da apresentação.
Após uma pausa em 2023, a banda retornou aos palcos em junho de 2025, na sexta edição do Festival Cerrado Alternativo, com nova energia e maturidade artística, reforçando o caráter coletivo do projeto e a conexão entre diferentes territórios culturais da América Latina.
Música que atravessa fronteiras
O show “Pulsar Latino” propõe uma imersão em temas ligados à ancestralidade, ao cotidiano dos povos latino-americanos, às questões ambientais e às experiências humanas compartilhadas entre diferentes culturas. Em meio às canções, o público também será conduzido por momentos poéticos e reflexivos, em uma apresentação marcada pela diversidade rítmica e pela força das narrativas.
“‘Pulsar Latino’ nasce desse encontro entre culturas, vivências e sonoridades que atravessam fronteiras. A gente canta sobre a nossa realidade, sobre os povos latino-americanos, sobre a natureza, espiritualidade e resistência, mas sempre convidando o público para celebrar junto com a gente”, destaca Nino Rodrigues.
“Esse show representa muito do que o Kzulo se tornou ao longo dos anos: um coletivo que mistura ritmos, poesia e experiências de vida. Cada integrante traz uma bagagem diferente, e isso transforma a apresentação em algo muito vivo, intenso e verdadeiro”, afirma Ricardo Lourenço.
Serviço
Projeto Kzulo – Show “Pulsar Latino”
Data: 5 de junho (sexta-feira)
Horário: 19h
Local: Teatro Prosa – Sesc Horto
Ingressos: disponíveis no Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/programacao-sesc-teatro-prosa-03-06-a-06-06/3426067)
Classificação: livre
