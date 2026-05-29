Sesc Teatro Prosa recebe música, cultura latina e circo em junho

A primeira semana de junho no Sesc Teatro Prosa será marcada por encontros entre diferentes ritmos, culturas e linguagens artísticas. Entre os dias 3 e 6 de junho, a programação reúne shows que passeiam pela música urbana sul-mato-grossense e pela identidade latino-americana, além de um espetáculo circense infantil que mistura poesia, humor e sonhos no palco.

Toda a programação é gratuita e os ingressos estarão disponíveis via Sympla a partir do dia 29 de maio, às 14h, por meio do link https://www.sympla.com.br/evento/programacao-sesc-teatro-prosa—0306-a-0606/3426067

Abrindo a agenda cultural, no dia 3 de junho, às 19h, o cantor e compositor Gilson Espíndola apresenta o show “Gilson Espíndola Entre Guitarras – Um passeio pela música urbana do MS”. Natural de Aquidauana e radicado em Campo Grande desde a infância, o artista leva ao palco um repertório que revisita a construção da música sul-mato-grossense após a divisão do antigo Mato Grosso.

No espetáculo, Gilson percorre influências de nomes como Paulo Simões, Geraldo Roca e Geraldo Espíndola, artistas que ajudaram a consolidar uma identidade cultural própria para o estado. Entre violão, voz e interpretações marcadas pela originalidade, o show propõe uma viagem pela música urbana produzida em Mato Grosso do Sul. A classificação é livre.

A programação segue no dia 5 de junho, às 19h, com o show “Pulsar Latino”, do Projeto Kzulo. Formada por músicos brasileiros e colombianos, a banda mistura referências rítmicas latino-americanas em composições autorais que transitam entre português e espanhol.

O grupo reúne os sul-mato-grossenses Kalélo, Nino, Rabelo e Ricardo, ao lado dos colombianos Julian e Alejo, em uma proposta musical que dialoga com temas como fronteiras, meio ambiente, identidade cultural e cotidiano latino-americano. O repertório inclui músicas já conhecidas da trajetória da banda, como “GAIA”, “Santa Caminhada” e “Deus do Carnaval”, além de canções inéditas apresentadas no novo espetáculo.

Encerrando a programação, no dia 6 de junho, às 16h, o público infantil poderá acompanhar o espetáculo circense “Caminhos”, com o Palhaço Sequinho, de Pernambuco. A montagem utiliza mágica, malabares, poesia e humor para contar a trajetória de um cozinheiro que transformou sua profissão em uma forma de felicidade.

Em cena, o artista mistura elementos do circo e da palhaçaria para criar uma narrativa leve e afetiva sobre sonhos, escolhas e a busca por realização pessoal. A classificação é livre.

SERVIÇO

Programação Sesc Teatro Prosa – 03/06 a 06/06 – 03/06 às 19h

Show Musical “Gilson Espíndola Entre Guitarras – Um passeio pela música urbana do MS”

Classificação: Livre

05/06 às 19h

Show Musical “Pulsar Latino” com Projeto Kzulo

06/06 às 16h

Espetáculo Circense Infantil “Caminhos” com Palhaço Sequinho (PE)

Classificação: Livre

Local: Sesc Teatro Prosa

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