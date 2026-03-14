MS registra alta de 2,7% nos serviços em janeiro e acumula 6,2% em 12 meses

Volume também cresceu 3,8% na comparação anual, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços

O volume de serviços em Mato Grosso do Sul avançou 2,7% em janeiro na comparação com dezembro, na série com ajuste sazonal, segundo dados da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços) divulgada nesta quinta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

O resultado representa recuperação após a queda de 5,5% registrada em dezembro. Na comparação com janeiro de 2025, sem ajuste sazonal, o setor apresentou crescimento de 3,8%.

No acumulado do ano, o volume de serviços no Estado também registra alta de 3,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o acumulado em 12 meses passou de 5,4% em dezembro para 6,2% em janeiro de 2026.

Em relação à receita nominal, o índice teve variação positiva de 2,9% frente ao mês imediatamente anterior. Na comparação com janeiro de 2025, o avanço foi de 6,1%. No acumulado em 12 meses, a receita nominal dos serviços em Mato Grosso do Sul cresceu 9,4%.

No cenário nacional, 12 unidades da federação registraram crescimento no volume de serviços em janeiro, considerando a série com ajuste sazonal. Mesmo sem a maior alta, São Paulo exerceu o principal impacto positivo no resultado do país.

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